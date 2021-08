Abruzzo: anche l'assessore Quaresimale a incontro Regioni-Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammortizzatori sociali, riorganizzazione dei Centri per l'impiego e politiche attive del lavoro sono gli argomenti trattati nella riunione tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e gli assessori al ramo della Conferenza delle Regioni. Alla riunione a distanza con il ministro c'era l'assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha parlato di "riunione fruttuosa soprattutto perché ci ha permesso di capire meglio come dovrà muoversi la formazione dei lavoratori e le politiche attive da organizzare sul territorio". Su questo punto, il ministro Orlando ha messo sul campo la strategia che vuole portare avanti insieme alle Regioni. "Il vero obiettivo da raggiungere - spiega l'assessore Quaresimale - è ridurre il gap tra le competenze effettive e quelle necessarie in modo da permettere al disoccupato di entrare con più facilità nel mondo del lavoro. In questo senso, lo stesso ministro ha confermato la centralità, per una crescita del mercato del lavoro, delle competenze cosiddette digitali, confermando infine che gli ammortizzatori sociali potranno essere erogati solo se legati a politiche attive del lavoro". (Gru)