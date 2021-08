Abruzzo: pubblicato avviso per emanazione bando su gestione complesso sportivo "Le Naiadi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo l'avviso pubblico per l'emanazione di un bando urgente sull'affidamento temporaneo della gestione del complesso sportivo 'Le Naiadi'. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 23 agosto. Il giorno 24 si procederà all'apertura delle offerte pervenute ed entro il mese di agosto si aggiudicherà la gara, con l'obiettivo primario della immediata riapertura del complesso". Lo ha annunciato questa sera l'Assessore regionale allo sport, Quintino Liris. "Dopo aver stanziato i fondi nell'ultimo Consiglio regionale del 21 luglio, ancorché nelle more della pubblicazione e promulgazione della correlata legge, la Giunta, su indicazione dell'assessore Guido Quintino Liris - ha spiegato la Regione -, ha evidenziato la necessità di una immediata riapertura dell'impianto natatorio pescarese. La gestione prevista avrà la durata di un anno e sarà una soluzione 'ponte' in attesa della decisione finale circa l'affidamento pluriennale da decretare, dopo aver valutato anche l'ipotesi prospettata dal comune di Pescara, circa il trasferimento della proprietà nella sua disponibilità". (Gru)