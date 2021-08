M5s: Iovino, con Conte fase importante di rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro percorso di cambiamento non si è mai fermato e oggi compie un nuovo balzo in avanti. Da 12 anni Il Movimento 5 Stelle cresce seguendo di pari passo le esigenze e i bisogni del Paese, coltivando le migliori proposte per cogliere le opportunità del nostro tempo. Con Giuseppe Conte alla guida possiamo compiere una fase importante di rinnovamento. Ora il nostro impegno sarà completamente teso alla costruzione di un futuro che guarda ai prossimi 30 anni. L'enorme partecipazione registrata in questi giorni dimostra che il Movimento 5 Stelle è un riferimento fondamentale per quanti non si ritrovano più nei partiti tradizionali. Una forza propulsiva incredibile che ci spinge a lavorare di più e meglio sui temi di maggiore interesse dei cittadini. Vogliamo accompagnare il Paese a uscire da questa crisi e a rialzarsi a testa alta più forte di prima". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.(Ren)