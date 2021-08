Torino: sequestrati 337 giocattoli non a norma a Porta Palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centotrentasette giocattoli senza le indicazioni minime rispetto alla norma per la tutela del consumatore. Così è scattato il sequestro da parte degli agenti del Comando di Porta Palazzo della Polizia Municipale a carico di un banco del settore extralimentare gestito da un uomo di 31 anni. Oltre al sequestro delle merci, il 31enne ha ricevuto una multa da 1.032 euro. Dopo i controlli, gli agenti sono riusciti a risalire al grossista, che operava all'interno di un magazzino in corso Regina Margherita. Il deposito del trentenne è stato posto sotto sequestro amministrativo dopo il controllo di alti 200 giocattoli risultati anch'essi sprovvisti del marchio CE. Il titolare dell'attività è stato anche sanzionato per un totale di 3 mila euro. (Rpi)