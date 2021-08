Scuola: Bianchi, al lavoro da mesi per ripartenza a settembre, 2 miliardi per rientro in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, ieri, in Consiglio dei ministri, al pacchetto di norme per la riapertura della scuola in presenza. Dal green pass per i docenti, all’uso della mascherina, alle regole per il distanziamento, il decreto approvato dal governo - si legge in una nota del ministero dell'Istruzione - individua le principali misure per il rientro in aula, che saranno accompagnate da un apposito Piano operativo predisposto dal ministero dell’Istruzione. Il Piano ha avuto, sempre ieri, il via libera di Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata, e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il settore scuola. “Il ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre - chiarisce il ministro Patrizio Bianchi -. Da febbraio abbiamo sempre guardato a questo obiettivo e ci siamo impegnati costantemente per raggiungerlo, in collaborazione anche con le Regioni e gli Enti locali, che ringrazio. Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza - prosegue Bianchi - compresi 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affitto di spazi ulteriori per la didattica. Fondi che distribuiremo, per la prima volta, tenendo conto in via prioritaria della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose”. Il decreto legge approvato - prosegue la nota - prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato. (segue) (Com)