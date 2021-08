Campania: De Luca, Fincantieri dica che produzione garantisce a Castellammare (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fincantieri non ci ha detto che vuole produrre a Castellammare. Io inviterei tutti gli interlocutori a non complicare i ragionamenti. Concentriamo la domanda su un punto: la produzione di navi che garantisce a Castellammare quale è? Quale è il piano industriale? Se mettiamo in mezzo altri argomenti, facciamo confusione e diamo alibi a Fincantieri. Che ci deve dire quale pacchetto di commesse destinate ai 400 dipendenti per i prossimi quindici anni e dare risposte impegnative. Non facciamo spostare produzioni navali al Nord". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)