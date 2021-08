Molise: Fanelli (Pd), decisione Corte dei conti su rendiconto regionale un fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dunque, fuori termine e senza parere dei revisori - aggiunge Fanelli- come avevo sollevato e denunciato nel corso dell'ultimo Consiglio regionale nel quale è stato adottato il rendiconto del Consiglio e per il quale ho voluto che fosse messa a verbale l'indicibile e scorretta anomalia contabile e amministrati. L'ennesima riprova - sottolinea la capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise - di una gestione economico finanziaria della Regione assolutamente fallimentare, che segue la bocciatura del rendiconto 2019 e l'impugnazione della Legge di stabilità 2021 della Regione Molise e del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023). Una débâcle, uno tsunami economico finanziario che si abbatte sui conti, già disastrati, della Regione, unicamente frutto dell'incompetenza della giunta e del suo presidente, che continuano a dare prova di profonda inadeguatezza, a danno dell'intero Molise", conclude Fanelli. (Gru)