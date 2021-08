Covid: De Luca, governo va criticato perché non c'è vaccino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le critiche al governo si possono fare, c’è materia per farne. La più importante, non viene fatta: cioé l’Italia non è stata in grado di produrre un vaccino italiano. Questa è la critica fondamentale. Quante stupidaggini su rapporto Stato e Regioni. Il governo aveva due compiti: distribuire vaccini correttamente e non l’ha fatto, dare una comunicazione corretta e semplice e non l’ha fatto ha creato solo confusione determinando blocco. Ma compito era quello di mettere in grado l’Italia di produrre un vaccino. Se tutto va bene lo faremo nel 2024. Questi sono rilievi critici seri da fare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)