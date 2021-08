Benevento: scoperto ad appiccare incendio a Montesarchio, arrestato allevatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestali di Montesarchio (Bn) supportati dai militari del Nipaaf presso il gruppo carabinieri forestale di Benevento, hanno tratto in arresto un allevatore cinquantenne P.M. responsabile dell’incendio doloso verificatosi nel pomeriggio di ieri, in agro del Comune di Montesarchio alla località Fiego. Il soggetto veniva filmato all’atto di appiccare l’incendio con un accendino e subito dopo si allontanava dal punto di innesco. I militari prontamente svolgevano mirate ricerche finalizzate al fermo del soggetto, che nelle immediate fasi successive veniva, nascosto, individuato in una zona a valle dell’incendio e tratto in arresto. Lo stesso sorpreso dai militari tentava di disfarsi di un accendino che veniva prontamente prelevato e sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria.(Ren)