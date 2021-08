Molise: presidente Consiglio regionale Micone ricorda Ettore Di Domenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, ha ricordato la figura dell'ex consigliere regionale Ettore Di Domenico, scomparso in queste ore. "Grande passione politica, unita ad un carattere affabile e ad una propensione a confrontarsi con compagni di partito e avversari con la volontà di convincere l'interlocutore della giustezza delle proprie posizioni, rispettandone sempre e comunque le opinioni, anche se talvolta contrarie. Questo era Ettore Di Domenico - ha ricordato il presidente Micone - uno stimato insegnante prestato alla politica. Consigliere regionale in quota Partito Socialista, ha rivestito gli incarichi di segretario prima e vice presidente poi dell'Assise. Importante - ha aggiunto - anche il suo impegno nel partito per il quale ha rivestito diversi incarichi. Di Domenico ha interpretato le esigenze e le istanze della provincia di Isernia, non mancando di armonizzarle con quelle di tutta la regione. Resta a noi la sua testimonianza politica, istituzionale ed umana, impegnando tutti e ciascuno a dar vita ad un'azione quotidiana sempre vicino alla gente e capace di incrociarne le necessità e le aspettative. Ai familiari Di Domenico - conclude Miocone - vanno le condoglianze e la vicinanza di tutto il Consiglio regionale".(Gru)