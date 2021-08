Piemonte: la maggioranza delle ospedalizzazioni da Covid-19 sono di persone non vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha sottolineato che la maggioranza degli attuali ricoverati per coronavirus sono persone che non si sono vaccinate. Dei quattro pazienti in terapia intensiva, tre non sono vaccinati. Uno soltanto ha completato il ciclo vaccinale, ma soffre di alcune patologie aggiuntive come l'obesità e il diabete. Per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari, degli 81 presenti 58 non sono vaccinati, sette hanno ricevuto la prima dose e i restanti hanno completato il ciclo di iniezioni. (Rpi)