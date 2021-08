Abruzzo: Marsilio, ringrazio ministro Brunetta, si apre nuova stagione per rilancio territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Brunetta che ha mantenuto l'impegno che si assunse al termine dell'incontro avuto con il sottoscritto e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Dopo troppi anni di rinvii, dinieghi, proroghe e precarietà, si apre una nuova stagione, fatta di riconoscimento per il lavoro svolto e di valorizzazione delle professionalità acquisite. Per gli uffici speciali della ricostruzione in Abruzzo uno strumento formidabile per rafforzare l'azione di ripresa e rilancio del territorio". Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. (Gru)