Napoli: Rivellini, Prefetto sollecita ministero per cittadinanza Hugo Maradona

- "Prima di ogni altra considerazione desidero ringraziare il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per la gentilezza, la disponibilità e la grandissima professionalità dimostrata anche oggi. Valentini ci ha mostrato la lettera attraverso la quale già ieri ha sollecitato gli uffici competenti del ministero degli Interni per una rapida risoluzione della vicenda che riguarda la cittadinanza italiana di Hugo Maradona. L'ottimo lavoro degli avvocati Buonocunto e Orlando ha dimostrato che Hugo Maradona ha tutto il diritto di diventare cittadino italiano. Alla domanda, presentata tempo addietro, si attende ancora risposta. Voglio ricordare che la legge italiana prevede una risposta entro e non oltre i 36mesi. Non vorremmo che alcune lentezze della burocrazia ledano il diritto dei napoletani di votare Hugo Maradona". Lo ha dichiarato Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale, lasciando la prefettura: "Ho scritto a tutti i candidati sindaco di voler appoggiare la nostra battaglia di democrazia, nel pieno rispetto delle libertà di tutti, Hugo Maradona vuole avere la possibilità di essere giudicato dal voto dei napoletani, così da aiutare i giovani dal consiglio comunale. Un lavoro che, in ogni caso, continuerà a portare avanti, come sta già facendo nei quartieri difficili della nostra città". (Ren)