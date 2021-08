© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso ieri che il commissario al Covid ha, pure lui, un consulente. Ha l’ex direttore Ema, agenzia europea del farmaco. E che se ne deve fare? Non ha compito medico ma specifico: garantire la logistica. Il consulente va bene per il ministro della Salute, non per chi deve distribuire i vaccini e basta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)