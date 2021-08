Covid: De Luca, non c'è alternativa al green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato incomprensibili posizioni di alcuni esponenti politici, da Salvini e Meloni alla maggioranza. Polemiche, ma quale è l’alternativa sul green pass? È fate quello che volete. Ritenete che questa possa essere linea per governo responsabile? Il risultato tra due settimane sarebbe chiusura dell’Italia a fine agosto. Dobbiamo fare in modo che ragazzi vadano a scuola in presenza ma il presupposto è l’obbligo di vaccinazione del personale scolastico e completamento al di sotto dei 18 anni. Posso capire il tentativo di rosiccchiare voto con demagogia ma se deve significare rovinare l’Italia mi pare irresponsabile". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)