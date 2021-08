Covid: De Luca, chi non si vaccina rischia terapia intensiva e morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania siamo oggi a 526 positivi. Fra i positivi ci sono anche cittadini già vaccinati con una dose ma anche immunizzati. Quale è la differenza tra chi si è vaccinato e chi no? Se positivo è vaccinato, è asintomatico in 9 casi su dieci, l’altro ha lievi sintomi e forme lievi. Chi non si è fatto il vaccino va in ospedale quasi sempre e in terapia intensiva e rischia ildecesso. Perciò è doppiamente irresponsabile chi fa retroguardia su green pass". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Dobbiamo fare di più per la fascia giovanile. So bene che siamo alla prima settimana di agosto, in pieno periodo balneare. Diamo per scontato il rallentamento. Abbiamo avuto 29mila l’altro giorno, ieri 30mila, al di sotto delle 50mila minimo se vogliamo arrivare per fine settimane per avere 4 mln di campani immunizzati. Oggi a 3 mln".(Ren)