Sanità: Peluso (Fd'I), orgogliosi dell'Istituto Pascale grande eccellenza mondiale

- "L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Pascale è una grande eccellenza nel mondo, in Italia e nel Sud e, da italiana, napoletana e meridionale, ne sono particolarmente orgogliosa". E' quanto ha affermato a la dirigente nazionale per le Politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, nel commentare il posizionamento dell'ospedale napoletano nella classifica dei World's Best Hospital, stilata da Newsweek, che lo vede, per il secondo anno consecutivo, al 40esimo posto al mondo, al 4° in Italia e primo nel Centro e Sud: "Rispetto all'anno scorso, il Pascale ha scalato di un posto la graduatoria, posizionandosi di pochissimo sotto solo a Milano e a Padova, il che evidenzia che l'eccellenza sanitaria nel Sud è possibile quando le eccellenze mediche e chirurgiche, dello studio e della ricerca, vengono sostenute da un'azione politica e manageriale capace di garantire mezzi ed organizzazione efficaci per raggiungere standard di assistenza eccellente". Peluso, ha concluso: "Aa tal fine, è fondamentale puntare sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per investire ingenti risorse sul Pascale e sulle altre strutture sanitarie della Campania e del Sud per compensare i tagli selvaggi che, in passato, hanno depauperato la sanità meridionale e per rafforzare la qualità dell'offerta sanitaria in tutta la nostra Nazione". (Ren)