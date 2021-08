Napoli: Maresca, stazione metro Duomo nemmeno inaugurata già fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha detto: "La linea 1 della Metro è attraversata in media da soli sei mezzi, dei nove a disposizione. Il passaggio tra un treno e l'altro, in una stazione, può arrivare persino a superare i trenta minuti. Non è migliore la situazione per il trasporto su gomma, in servizio ci sono circa 250 bus, dieci anni fa ce n'erano 700. Colpa di chi se si è arrivati a questo punto? Di amministratori che non hanno avuto alcuna visione di intervento per risolvere uno dei principali problemi della terza città d'Italia, e che fino a ieri hanno esultato per la stazione di Duomo, dimenticando di dire ai cittadini che c'è il rischio reale di doverla chiudere già dopo qualche giorno per carenza di personale". E ha concluso: "La sinistra continui a farsi i selfie alle inaugurazioni, noi lavoriamo già da ora per la nuova Napoli, per restituirle anche nel comparto del trasporto, servizio essenziale, la dignità perduta". (Ren)