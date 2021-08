Vaccino: superate le 5 milioni di inoculazioni in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i dati di oggi, giovedì 5 agosto, il Piemonte supera ufficialmente le 5 milioni di vaccinazioni. Nella giornata odierna sono 29 mila e 786 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Di queste, 18 mila e 327 hanno ricevuto la seconda dose. La fascia d'età più coperta per oggi è quella dai 16 ai 29 anni. Sono infatti 9 mila e 617 i vaccinati. Seguono i trentenni, 6 mila e 30, e i quarantenni, 4 mila e 898. Si avanza anche sulla fascia più giovane: tra i 12-15enni sono 1.685 quelli che hanno ricevuto la dose oggi. Sul fronte delle dosi disponibili il Piemonte adesso ha a disposizione poco meno del 5 per cento di dosi grazie al recente caricamento di nuove provette di Pfizer. "Oggi abbiamo superato un altro traguardo importante che caratterizza l'andamento della nostra campagna vaccinale - dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Ora dobbiamo proseguire con la stessa determinazione per mettere in sicurezza il maggior numero possibile di nostri concittadini". (Rpi)