Napoli: Martusciello (FI), vinciamo amministrative e poi puntiamo a politiche

- "Vinciamo insieme le elezioni comunali e ci prepariamo per le politiche. Non c è alcuni scontro ma c è totale sintonia con il coordinatore regionale De Siano con cui stiamo lavorando per proporre una lista forte e autorevole. Abbiamo già 45 candidati al comune e dovremo sceglierne 40 e le liste pronte alle municipalità". Lo ha detto in una nota il vice coordinatore regionale campano di Forza Italia Fulvio Martusciello: "Quanto alla visita del presidente Tajani, che è stato ringraziato da tutto il partito per la sua venuta, Camera e Senato erano convocate quel giorno ma il presidente ha sentito costantemente tutti e tutti hanno sentito lui". (Ren)