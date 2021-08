Napoli: consiglio comunale di Villaricca sciole per infiltrazioni mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei Ministri, nella riunione di oggi, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. L'annuncio in una nota della prefettura: "Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del Sindaco, del consiglio e della giunta comunale di Villaricca, affidando la gestione dell'ente a una commissione prefettizia composta dal Prefetto a riposo, Rosalba Scialla, dal Viceprefetto, Antonio Giaccari e dal Dirigente di seconda fascia, Desiree D’Ovidio".(Ren)