Covid: De Luca, da governo solo mezze misure per superare periodo ferie

- "Siamo entrati in fase delicata per il Covid, perché dobbiamo contemperare due esigenze: sostenere attività economiche, turismo e commercio, e la seconda è aprire gli occhi su presenza di nuovi contagi all’aggressività della variante Delta che determina problemi seri in prospettiva. Questa situazione rende difficile anche l’iniziativa del governo. In sostanza, il governo continua a muoversi sulla base delle mezze misure. Non è in grado di prendere misure impegnative. E devo dire che non è in grado di farlo non solo per coalizione di governo contradditoria ma perché si sta cercando in qualche modo di superare il 20 agosto per non deprimere le attività economiche". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)