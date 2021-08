Covid: De Luca, meglio limitazioni oggi che un futuro incerto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo generazione di nostri figli che sta perdendo anni di vita, come capitava per la generazione che ha vissuto guerra mondiale. Quella generazione che ha visto sua vita attraversata da quattro anni di guerra, li ha perduti. Noi rischiamo di essere generazione che rinuncia ad anni di vita fino a che non usciamo definitivamente dalla stagione del Covid. Tendo a fare questa valutazione: l’incertezza del futuro è cento volte peggio di qualunque limitazione che possiamo introdurre oggi. Mezze misure determinano tale incertezza da provocare danni enormi a economia. E per la vita di ognuno di noi. io credo che sarebbe preferibile prendere decisioni drastiche ma per avere futuro di certezza e serenità". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)