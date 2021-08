Incendi: Pd, interventi immediati e più prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è un destino ineluttabile all’origine degli incendi che hanno causato gravissimi danni in Sardegna, ecco perché chiediamo interventi immediati, ma anche di medio periodo, per riparare i danni causati dai roghi e rafforzare l’attività di monitoraggio e prevenzione". Lo dichiarano i deputati sardi del Partito democratico Andrea Frailis, Gavino Manca e Romina Mura, in relazione all’informativa che il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha tenuto questa mattina nell’aula di Montecitorio sulla drammatica recente recrudescenza degli incendi. "Il Pd - proseguono i parlamentari in una nota - ha chiesto in Aula, con la presidente della commissione ambiente Alessia Rotta, una politica pluriennale di prevenzione da concordare con le Regioni, il rafforzamento di mezzi e personale e l’inasprimento delle pene per il reato di incendio doloso. Maggiori prerogative e strumenti ai sindaci per svolgere il ruolo loro assegnato dalle legge in quanto principale presidio del territorio, sia rispetto alle attività di prevenzione e controllo del territorio, sia in relazione alle attività di pianificazione delle superfici percorse dal fuoco". (Com)