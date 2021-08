Napoli: domani riapre la stazione metro Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura della stazione metro Duomo è fissata per domani ore 11.30. Lo ha annunciato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che sarà presente alla cerimonia con il vicesindaco Carmine Piscopo, il presidente della Metropolitana Napoli Ennio Cascetta, l'assessore della Regione Campania Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca: Con l'apertura della stazione Duomo si conclude la tratta Dante-Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Entra così in esercizio, progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, la nuova stazione di via Duomo, i cui eccezionali ritrovamenti archeologici, rinvenuti durante gli scavi, hanno restituito alla città un patrimonio storico-monumentale di straordinario valore, come l'eccezionale Tempio dei Giochi Isolimpici". (Ren)