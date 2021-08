Napoli: M5s, Maresca critica reddito di cittadinanza ma non lo conosce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato sindaco del centro destra, Catello Maresca, ha affermato che il reddito di cittadinanza agevola i delinquenti. Con queste parole dimostra di avere in merito una informazione superficiale e di non conoscerlo affatto. Il Reddito è nato non solo come supporto per tutte le persone in difficoltà, ma anche come strumento di inserimento nel mondo del lavoro. Probabilmente non sa cosa siano i Puc (Progetti Utili per la Collettività), ovvero una risorsa per i Comuni e occasione di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza in attesa di collocazione". Così in una nota Valeria Ciarambino, Gilda Sportiello e Alessandro Amitrano, coordinatori della campagna elettorale alle comunali di Napoli a sostegno di Manfredi per il Movimento 5 Stelle. "Secondo la legge istitutiva del reddito dovrebbe essere utilizzata a costo zero dai comuni, per esempio per rimettere a posto edifici pubblici, curare il verde pubblico, rimuovere i rifiuti. Eppure, in Campania poco più di 40 comuni hanno avviato i progetti. C'erano risorse stanziate per il potenziamento dei Centri per l'Impiego così come per l'arruolamento di nuove risorse che in maggior parte della Regioni non sono state utilizzate, quindi è venuto a mancare l'elemento di connessione principale tra percettori e mondo del lavoro". (segue) (Ren)