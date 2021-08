Napoli: Maresca, stazione metro Duomo nemmeno inaugurata già fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trent'anni di amministrazione di sinistra hanno portato Napoli sul ciglio del baratro anche sul versante del trasporto pubblico locale. L'emblema del fallimento è rappresentato dalla stazione della Metropolitana di Duomo, 20 anni per realizzarla, e inaugurarla, e subito una falsa partenza: il servizio sarà avviato domani, ma solo nella fascia pomeridiana. E tra l'altro in un periodo in cui, si dovrà fare i conti oltre che con le già risicate forze in campo anche con molti dipendenti Anm in ferie". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. "Altro dramma per viaggiatori e turisti è quello della mancanza e del malfunzionamento delle macchinette per i biglietti, trovare il titolo di viaggio diventa una vera e propria caccia al tesoro; per non parlare poi dei mezzi in servizio: i treni nuovi, che secondo alcuni dovevano portarci ai livelli del Giappone, sono ancora fermi". (segue) (Ren)