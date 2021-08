Covid: pre-report ministero della Salute positivo su Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte continua a confermarsi un basso impatto dell'epidemia sui servizi ospedalieri, con un tasso di occupazione dei posti letto che resta invariato rispetto alle tre settimane precedenti. Sale leggermente, invece, quello delle terapie intensive da zero all'un per cento. Il numero dei nuovi casi aumenta rispetto alla settimana precedente ma in misura minore, con un Rt che si attesta ora a 1,93. Questi i tratti salienti del pre-report del ministero della Salute per quanto riguarda la regione Piemonte, nel periodo dal 26 luglio al 1 agosto. Numeri che fanno propendere per il mantenimento della zona bianca. (Rin)