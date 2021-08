Incendi: Picierno (Pd), in Calabria dramma enorme, occorre piano strategico per salvaguardia territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a tutta la Calabria per i terribili incendi che ne stanno devastando il territorio. Lo sottolinea, in una nota, l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. "Purtroppo, come ha ricordato oggi il ministro Cingolani, la maggior parte dei roghi avviene per colpa dell’uomo. Si tratta di un problema sempre più ampio e drammatico, che non può essere affrontato rincorrendo l’emergenza ogni volta che divampa. Bisogna utilizzare la tecnologia per la prevenzione e monitorare costantemente. La tutela del territorio deve avvenire in modo sistematico e deve costituire un’azione prioritaria, all’insegna di una programmazione che consenta un maggiore controllo e che nasca da un’attenzione capillare in tutte le aree nel nostro Paese. Nel frattempo - conclude - ringrazio vigorosamente i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per il lavoro determinante di questi giorni”.(Com)