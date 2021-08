Campania: Cirillo (M5s), Darsena a Pietrarsa opera inutile, si faccia del Granatello un vero porto turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre da anni invochiamo il potenziamento dei Pporti del Granatello a Portici e di Vigliena nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, il Comune di Portici, d'intesa con la Regione Campania, ha approvato un progetto per la costruzione di un nuovo Porto al Museo di Pietrarsa che non produrrebbe alcun beneficio né in termini di ricadute turistiche, né tantomeno a livello occupazionale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Luigi Cirillo: "Un'opera dal costo di oltre 26 milioni di euro, che rischia di rivelarsi del tutto inutile, sia perché ubicata a poca distanza dal Granatello e da Vigliena, ma anche perché, oltre a impattare in maniera devastante sull'area dello storico museo ferroviario, sarebbe destinata ad accogliere un turismo mordi e fuggi che non porterebbe alcuna ricchezza né alla città di Portici, né ai comuni limitrofi. Cosa che invece accadrebbe se si investissero quelle stesse risorse per fare del Granatello un vero e proprio Porto turistico, che diventerebbe la naturale porta di accesso dal mare per la città della Reggia, con le sue splendide ville borboniche, e per tutte le altre città del Miglio d'Oro, a partire da Ercolano con il suo parco archeologico". (Ren)