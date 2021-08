Ambiente: ministra Carfagna, adesso contratto per rigenerare la Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno dell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa agostana, Mara Carfagna, ministra per il Sud, si dedica anche a un altro dossier a cui tiene in modo particolare (anche per le sue origini campane): la Terra dei fuochi, quel territorio fra Napoli e la provincia di Caserta tristemente segnato dall'interramento ripetuto di rifiuti tossici e speciali. "Ci sono le risorse, - spiega Carfagna ad "Avvenire" - e non solo quelle del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza alimentato dai fondi Ue): siamo all'inizio di un ciclo di programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione che impegnerà circa 70 miliardi in 7 anni. E poi c'è la determinazione di questo governo ad agire bene e in fretta sulle emergenze 'storiche' del Paese. Ne ho avuto prova appena insediata, con l'intervento per bonificare le baraccopoli di Messina: lo si aspettava addirittura da un secolo, ora è avviato". Poi spiega quali precise istanze ha raccolto dai sindaci: "C'è un'espressione che si ripete in ogni contatto, in ogni appello: 'Dare a questa terra speranza e futuro'. Il ministro del Sud non ha competenze dirette sulle bonifiche né sulla lotta alle ecomafie, ma sullo sviluppo sì: è su questo che ho deciso di agire con determinazione, valorizzando le attese dei cittadini e i progetti dei Comuni". "Il Cis - continua - è un contratto che lo Stato 'firma' con i territori per accelerare interventi che considera strategici, di rilievo nazionale. Il Cis Terra dei Fuochi sarà stipulato entro l'anno con oltre 40 Comuni. Già oggi i sindaci riceveranno i format per elaborare e inviarci i loro progetti su tre grandi aree d'azione: ambiente, rigenerazione sociale e urbana, cultura. Un momento di scambio che ci consentirà di attivare idee importanti", ha concluso Carfagna. (Res)