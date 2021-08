Campania: Gallo (M5s), Comuni e Regione hanno fallito su incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cingolani ha riportato dati allarmanti per la Campania sulla quantità di ettari andati a fuoco e ha anche chiarito che la grossa responsabilità è della politica locale". Lo ha dichiarato il deputato del M5s Luigi Gallo: "La prevenzione e il monitoraggio del territorio sono di responsabilità della Regione, così come la mappatura degli incendi, è tutto opera dei comuni. Sindaci e presidenti di regione devono tenere conto di un fallimento che è sotto gli occhi di tutti. Forse è giunto il momento di cambiare la norma sugli incendi per fare in modo che gli imboschimenti, qualora dovessero avvenire, debbano esserci in regioni e in comuni diversi da quelle che subiscono gli incendi per evitare speculazioni . Per i cambiamenti climatici quello che interessa è la riduzione di Co2 globale e non le speculazioni green locali". (Ren)