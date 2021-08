© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 6 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3932m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico da ovest, garanzia di una bella giornata di Sole. Cieli in larga parte sereni o poco nuvolosi, con clima comunque gradevole, tipicamente estivo ma senza condizioni di afa. Valori diurni sui 28-30°C in pianura. (Rpi)