Sardegna: rimborsi forfettari per gli amministratori locali, chiesta la modifica della normativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci, ha continuato Deiana, hanno dimostrato ancora una volta, prima durante la pandemia e oggi anche nel corso dell'emergenza incendi, che ha coinvolto le comunità del Montiferru e della Planargia, la loro dedizione alle proprie comunità: hanno guidato in prima persona le operazioni della protezione civile, hanno fatto evacuare le abitazione e messo in sicurezza i cittadini, oltre a garantire la propria disponibilità 24 ore su 24. Sono azioni e responsabilità, che richiedono un riconoscimento più adeguato e non 500 euro al mese per i comuni più piccoli e 900-1000 per quelli più grandi. L'Anci ha chiesto alla commissione un sistema di regole certe che garantisca agli amministratori locali un esercizio dignitoso dell'incarico che ricoprono. D'accordo il presidente Saiu, che insieme al vice presidente Diego Loi (Progressisti), aveva già avviato incontri informali con i responsabili dell'Anci per arrivare a una proposta senza colore politico, che garantisca agli amministratori il giusto riconoscimento per il lavoro e le responsabilità in capo al loro incarico. Loi ha annunciato di aver predisposto un testo di modifica in base anche alle proposte dell'Anci e ha ribadito che è necessario dare risposte rapide alle esigenze dei sindaci, sempre in prima linea durante tutte le emergenze, come l'ultima legata agli incendi. (segue) (Rsc)