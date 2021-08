Afragola (Na). De Siano (FI), non ha valore mandato per costituzione lista a Baia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mandato affidato dal vice coordinatore Franco Silvestro ad Aniello Baia per la costituzione della lista elettorale di Forza Italia ad Afragola non ha alcun valore". Lo ha affermato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano: "Questa prerogativa spetta al coordinatore provinciale e, nel caso di specie, all'onorevole Pentangelo. Senza polemica, suggerirei al vice coordinatore Silvestro di leggere sempre con la massima attenzione il nostro Statuto prima di avventurarsi in attività che non sono di sua competenza". (Ren)