Sardegna: incendi, entro domani la Protezione Civile invierà ai sindaci la modulistica per la conta dei danni

- Entro domani i Comuni riceveranno dalla Protezione Civile Regionale, incaricata di gestire le operazioni, la modulistica per il censimento dei danni al patrimonio pubblico danneggiato dalle fiamme. Proprio ieri il presidente della Regione Christian Solinas, a Cuglieri ha coordinato la riunione operativa con i sindaci dei paesi devastati dai roghi, La stima dei danni subiti da privati e aziende è già in atto da parte protezione civile regionale fin dai giorni scorsi, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, con il censimento dei numerosi danni subiti dagli immobili e dalle aziende. La ricognizione è fondamentale per l'elaborazione della relazione che la Regione invierà in tempi rapidi al governo, e che permetterà di ottenere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per la catastrofe del Montiferru, come concordato con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Ieri il presidente Solinas ha illustrato ai sindaci il contenuto del provvedimento di legge che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Regionale, per il quale, ha detto, è auspicabile il concorso unanime di tutte le forze politiche per garantire una approvazione immediata, nell'interesse delle popolazioni colpite dalla tragedia. (segue) (Rsc)