Campania: Italia Viva ufficializza nuova segreteria regionale

- I coordinatori regionali della Campania di Italia Viva, Ciro Buonajuto e Angelica Saggese, hanno varato la nuova segreteria regionale. L'annuncio in una nota in cui hanno affermato: "Prende forma la squadra di Italia Viva. Un gruppo di donne e di uomini competenti e impegnati per radicare sempre di più il partito sul territorio e affrontare le prossime sfide per il futuro della nostra regione". Una squadra che, al momento, "è formata da 13 persone, 7 donne e 6 uomini così composta: Nando Farroni, promozione sviluppo del territorio; Raffaele Bene, enti locali; Giovanna Staiano, turismo, attività legate al commercio e alla promozione delle eccellenze e dell'artigianato; Lello Sentiero e Cinzia Mastantuono, finanziamenti europei; Tony Pannullo e Giuditta Simonetti, organizzazione e promozione delle politiche giovanili; Pasqaule Bove, politiche sanitarie; Marianna Mascolo, politiche ambientali; Anna Botta, politiche del lavoro; Francesco Scarpa, cultura della legalità; Marcello Lala e Libera D'Angelo, comunicazione ed eventi". (Ren)