Napoli: prefetto sollecita celebrazioni anniversario strage Marcinelle

- "Nella giornata dell’8 agosto prossimo ricorre il 65° Anniversario della tragedia di Marcinelle, commemorata con la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo" istituita nel 2001 per onorare la memoria di tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all'estero. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, in linea con le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni dell'area metropolitana per ricordare, sabato 8 agosto 2021, i nostri concittadini tragicamente scomparsi". L'annuncio in una nota.(Ren)