Sociale: Orlando, in molti comuni italiani carenza di assistenti sociali

- Oltre a una qualificazione e miglioramento del welfare, per quanto riguarda la prevenzione e gli interventi che possano evitare l'allontanamento c'è la questione della "presenza o meno degli assistenti sociali", in molti comuni italiani "la dotazione di assistenti sociali è al di sotto" del livello essenziale di prestazione. Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, rispondendo a delle domande nel corso dell'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. C'è una discussione su come "raggiungere dei livelli essenziali di prestazioni su questo punto che ritengo cruciali, con alcuni ministeri - ha aggiunto il ministro - stiamo cercando di individuare anche un percorso normativo" per raggiungere questo punto. "Un comune che non ha le figure professionali per valutare i percorsi ha difficoltà a mettere in campo delle politiche sociali che siano in grado di prevenire l'allontanamento", ha concluso il ministro. (Rin)