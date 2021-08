Sardegna: rimborsi forfettari per gli amministratori locali, chiesta la modifica della normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere applicabile la normativa che riguarda i rimborsi forfettari degli amministratori locali, creare un automatismo che eviti alle giunte comunali di stabilire se e quanto attribuire di rimborso e renderlo cumulabile alle altre indennità. Sono gli obiettivi su cui sta lavorando la commissione Riforme, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), che oggi ha sentito in audizione il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, e i rappresentanti dell'Associazione, Francesco Dui, Mario Lampis e Omar Aly Kamel Hassau, sulla modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, numero 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive. Si tratta di modifiche necessarie dopo alcuni rilievi mossi dalla sezione regionale controllo della Corte dei conti sul tema dei rimborsi forfettari, che ha creato perplessità negli amministratori sull'applicare o meno il regolamento. Deiana ha ricordato che il Regolamento numero 1 del 2019 è stato approvato all'unanimità nella scorsa legislatura e che i pareri espressi dalla Corte dei conti hanno messo in crisi molti Comuni che non sanno se e come applicare il provvedimento. (segue) (Rsc)