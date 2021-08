Campania: Cammarano (M5s), stabilizzare operai idraulico-forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da troppi anni gli operai idraulico-forestali vivono una situazione di incertezza determinata dalla precarietà della posizione contrattuale e dai ritardi, oramai sistematici, dei pagamenti dei loro stipendi. Parliamo di oltre 1400 lavoratori che, nonostante tutto, non hanno mai smesso di operare un solo giorno con professionalità e dedizione e che, per l'esperienza maturata in questi anni, rappresentano una risorsa fondamentale a salvaguardia del verde e dei parchi pubblici della Campania". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Il loro impegno è importantissimo soprattutto nell'ambito della prevenzione degli incendi, che spesso hanno caratterizzato recenti stagioni estive, ma anche a tutela di interi territori dal rischio frane e smottamenti. È arrivato il momento di procedere, con ogni iniziativa possibile, alla stabilizzazione di tutti gli idraulico-forestali in servizio nella nostra regione, ancora alle prese con contratti a tempo e senza alcuna garanzia per il loro futuro occupazionale".(Ren)