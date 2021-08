Napoli: blitz alla Duchesca, sequestrati a migliaia di capi e accessori falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina gli agenti della polizia municipale di Napoli ha svolto un importante intervento nell'area di via Maddalena al cosiddetto mercato della duchesca, luogo di riferimento noto per l'alta concentrazione dell'offerta ed il commercio ambulante di merci con marchi contraffatti. Le operazioni hanno portato al controllo di numerosi venditori ambulanti ed al sequestro di vari articoli di abbigliamento ed accessori, tutti riproducenti illegalmente i modelli di note griffes. Nello specifico, 600 paia di scarpe, 250 tra borse e cinture , 1900 capi di abbigliamento e 530 occhiali da sole – , nonché di diversi prodotti di pirateria informatica, tra i quali 3.200 supporti digitali audio e video. Durante i controlli venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro anche grossi sacchi contenenti migliaia di loghi contraffatti con il marchio di importanti aziende (adesivi, toppe in tessuto, decalcomanie), pronti per essere applicati su capi di abbigliamento ed accessori. (Ren)