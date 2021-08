Venezia: De Petris (Leu), Dl Grandi Navi molto positivo ma città ha bisogno di un vero progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dl Grandi Navi "è di enorme importanza e positività per Venezia. Credo che sia tuttavia necessario segnalare che Venezia ha bisogno di un progetto reale e non più di soluzioni provvisorie che poi, secondo una delle peggiori abitudini italiane, diventano definitive". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. "Dobbiamo sapere che Venezia è particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e farci carico di progetti che preservino l'ecosistema della laguna, con tutte le accortezze che ciò comporta. Dobbiamo chiederci se Venezia, come altre grandi città d'arte a partire da Roma, sia in grado di reggere questo modello di turismo. Non possiamo più, insomma, limitarci a gestire solo le criticità", conclude la presidente De Petris. (Com)