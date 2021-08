Sardegna: incendi, entro domani la Protezione Civile invierà ai sindaci la modulistica per la conta dei danni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una battaglia di tutti - ha detto Solinas - che deve essere condotta senza distinzioni di bandiere politiche e in tempi rapidissimi. Dopo l'approvazione su mia disposizione la Protezione Civile Regionale emetterà un'ordinanza contenente gli indirizzi per la gestione dei contributi ai cittadini e alle imprese che presenteranno le richieste". Il Provvedimento stanzia nell'immediato i primi 20 milioni di euro, e altre soluzioni potranno essere messe in campo in breve tempo, come interventi de minimis, in attesa che lo Stato faccia la sua parte, come ha assicurato il Capo della Protezione Civile Curcio. "Siamo determinati - ha detto ancora Solinas - a non lasciare indietro nessuno. Abbiamo a cuore tutte le categorie colpite, e tra queste non possono essere dimenticate le tante piccole imprese agricole a carattere familiare che tramandano la tradizione della coltura delle vite e dell'ulivo, tipiche della zona, che caratterizza il territorio e il paesaggio assicurando inoltre alle famiglie una preziosa integrazione di reddito". Gli uffici della Regione stanno studiando i provvedimenti che con una specifica disamina normativa potranno consentire l'erogazione di contributi straordinari anche per questa importante categoria. (Rsc)