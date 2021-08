Napoli: M5s, Maresca critica reddito di cittadinanza ma non lo conosce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quindi: "Usare il Rdc come strumento in campagna elettorale è uno schiaffo alle migliaia di famiglie di napoletani che grazie ad esso hanno potuto affrontare anche un momento difficile come quello vissuto in pandemia in quella che è la Regione con uno dei tassi più alti di disoccupazione in Europa. Il Reddito, quando non viene strumentalizzato dalla politica, ma valutato scientificamente, si rivela non solo una misura efficace, ma indispensabile vista l'assenza o l'inefficacia di strumenti anti povertà che sono stati messi in campo negli anni precedenti. E questo non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle. Ma lo dicono i dati. Lo ha ribadito recentemente anche il rapporto annuale Inapp ove è emerso che, grazie a questa misura, il 2019 è stato il primo anno dalla crisi economica finanziaria del 2008-2014 in cui l'indicatore di povertà è diminuito rispetto all'anno precedente. Il Reddito è un valore aggiunto nella costruzione di un sistema di welfare efficace e va potenziato, non di certo abolito o modificato". (Ren)