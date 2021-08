Cultura: al via bando per direttori nuovi musei e parchi archeologici istituiti dal ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il bando internazionale per la selezione dei direttori dei nuovi musei e parchi archeologici istituiti dal ministero della Cultura. "Grazie a questo nuovo bando - ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - 4 nuove istituzioni culturali italiane avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali. Come in passato, sarà una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato livello scientifico a valutare le candidature. È un ulteriore passo avanti nel percorso di riforma del sistema museale italiano. I dati degli ultimi anni sono molto positivi: l'incrocio tra autonomia e qualità dei direttori si è dimostrato un binomio virtuoso per l'offerta culturale italiana riconosciuto in ambito internazionale". Il bando è online sul sito del ministero. Le candidature verranno esaminate da una commissione di valutazione, composta da cinque membri di esperti di chiara fama nominati dal ministro. La commissione, esaminate le domande pervenute, ammetterà ad un colloquio, previsto nel mese di dicembre 2021, fino a un massimo di dieci candidati, da cui selezionerà una terna di nominativi da sottoporre al direttore Generale Musei per la scelta finale. (segue) (Com)