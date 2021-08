Sud: Giovannini, governo investe moltissimo per compensare ritardi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che l’ultima cosa che a questo governo si possa imputare è una disattenzione al Mezzogiorno. Non è vero che non si vuole investire sul Sud, al contrario: il governo sta investendo moltissimo sul Sud per compensare ritardi storici”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sull’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.(Rin)