Imprese: rapporto Fondazione Symbola-Unioncamere, sistema produttivo culturale e creativo vale 84,6 miliardi di euro nel 2020 (5)

- Nessuna regione italiana, tra il 2019 e il 2020 e per entrambi gli indicatori di contabilità nazionale, ha fatto registrare variazioni positive. Tra le regioni che hanno maggiormente risentito della crisi troviamo la Toscana, il cui valore aggiunto generato ha subito una contrazione a doppia cifra (-10,4 per cento). Particolarmente accentuate sono state anche le contrazioni registrate in Basilicata (-9,9 per cento) e nel Molise (-9,7 per cento). In termini occupazionali, invece, le dinamiche peggiori sono da associare alla Sicilia (-4,3 per cento) e alla Sardegna (-4,2 per cento), seguite dalla Valle d’Aosta (-4,1 per cento). La grande area metropolitana di Milano è al primo posto nelle graduatorie provinciali per incidenza di ricchezza e occupazione prodotte, con il 9,7 e il 9,8%. Roma è seconda per valore aggiunto (8,7 per cento) e quarta per occupazione (7,8 per cento) mentre Torino si colloca terza (8,4%). Seguono, per valore aggiunto Arezzo (7,6 per cento), Trieste (7,1 per cento), Firenze (6,7 per cento), Bologna (6,2 per cento) e Padova (6,1 per cento). In termini di occupazione, come suddetto, la leadership per incidenza dei posti di lavoro sul totale dell’economia è da attribuire a Milano. Ma il ruolo della cultura non si ferma alla sola quantificazione dei valori della filiera. Importanti sono anche i legami tra cultura e turismo. La Lombardia è la prima regione per spesa turistica attivata dalla domanda di cultura (3,9 miliardi di euro) e quinta per incidenza della stessa sul totale della spesa culturale (47,6 per cento, quasi 10 punti in più della media nazionale). Il legame tra cultura e manifattura appare evidente nelle realtà distrettuali, ovvero in quelle aree dove è presente una rilevante concentrazione di professioni artigianali, che valorizzano competenze creative del made in Italy. Fra queste eccellenze distrettuali, fortemente orientate ai mercati esteri, si possono citare Monza-Brianza, Arezzo, Alessandria, Modena, Reggio Emilia, Pesaro-Urbino. (Com)