Recovery: Decaro (Anci) su Superbonus, semplificazione Cila e procedure primo passo per migliorare rapporto Pa-citadini

- Con l’intesa raggiunta oggi in Conferenza unificata sul modello unico della cosiddetta "Cila superbonus" si rende finalmente effettiva una semplificazione importante, che dà attuazione, in tempi brevissimi, alla misura contenuta nel decreto legge 77 "governance e semplificazioni" per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E’ quanto dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro a margine della Conferenza Unificata di oggi. "Si tratta di un provvedimento - prosegue - che avrà diverse ricadute positive sui rapporti tra Pubbliche amministrazioni e cittadini, sul lavoro degli uffici tecnici dei Comuni e sulla possibilità di imprimere una nuova accelerata all’economia del Paese. Siamo soddisfatti di questo primo risultato e ringraziamo il governo per averci ascoltato. Siamo stati i primi come Anci a denunciare la farraginosità della procedura per accedere al beneficio fiscale del Superbonus 110 per cento". (segue) (Com)