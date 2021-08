Sardegna: rimborsi forfettari per gli amministratori locali, chiesta la modifica della normativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Saiu e il vicepresidente Loi hanno concordato con Deiana sul fatto che sia necessario intervenire con la massima celerità anche sullo status degli amministratori locali. "Dobbiamo superare le obiezioni mosse dalla Corte dei conti - ha affermato Saiu - e poi lavorare sullo status degli amministratori locali nel rispetto delle responsabilità che i sindaci sono chiamati ad assumere". Massima condivisione da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Salvatore Corrias (Pd), in particolare, ha proposto di prevedere anche un'assicurazione e un contributo previdenziale. D'accordo Stefano Tunis (Misto) che ha proposto l'istituzione di un fondo per la copertura delle spese legali nel caso di accuse non relative a dolo o colpa grave. Massimo Zedda (Progressisti), infine, ha ricordato che la materia dello status degli amministratori locali interessa ambiti oggetto di potestà legislativa nazionale e ha sollevato il problema del diverso trattamento economico riconosciuto ai dipendenti della amministrazioni locali e regionali. (Rsc)